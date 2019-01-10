Россия может потерять Беларусь как союзника из-за налогового маневра — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Беларусь как союзника на западном направлении, если стороны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Об этом он сообщил в четверг на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

«Не надо считать, что это [отсутствие договоренностей c РФ] катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — сказал Лукашенко.

Глава государства еще раз привал правительство искать другие надежные источники, которые позволят компенсировать потери, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России.

«Но хочу предупредить — о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, — предупредил он. — Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени».

Лукашенко подчеркнул, что заработать дополнительные $400 миллионов для Беларуси не проблема.

«По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под $80 миллиардов. Что тут за проблема? Нет такой», — отметил белорусский лидер.