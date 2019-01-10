Феликс Чисикеди объявлен победителем президентских выборов в ДР Конго

Победу на президентских выборах в Демократической Республике Конго одержал лидер оппозиционной партии «Союз за демократию и социальный прогресс» Феликс Чисикеди. Об этом объявила в четверг Национальная независимая избирательная комиссия (ННИК) страны.

По данным агентства, организация «Национальная епископальная конференция Конго» («Сенко»), представляющая в Демократической Республике Конго (ДРК) католическую общину, уже заявила о мошенничестве в ходе подсчета голосов избирателей. Согласно позиции организации, решение избиркома о победе Чисикеди противоречит результатам наблюдателей от «Сенко» и победу должен был одержать Мартен Файюлу, возглавляющий коалицию нескольких оппозиционных сил. Как сообщает агентство Reuters, у проигравших кандидатов есть 10 дней для того, чтобы оспорить итоги президентских выборов и направить соответствующее заявление в Конституционный суд республики.

Первый тур президентских выборов прошел в стране 30 декабря. Изначально голосование было запланировано на 23 декабря, однако было перенесено на неделю из-за пожара, уничтожившего избирательные бюллетени и около 70 процентов оборудования, которое предполагалось использовать для проведения процедуры в столице — Киншасе. За несколько дней до голосования избирательная комиссия ДРК объявила, что выборы в избирательных округах Бени, городов Бени и Бутембо в провинции Северное Киву, а также в округе Юмби провинции Маи-Ндомбе переносятся на март 2019 года и будут проведены в соответствии со специальным календарем. Причиной такого решения власти объявили вспышку лихорадки Эбола на востоке страны, а также действия террористических вооруженных группировок в указанных районах.

3 января католическая организация «Национальная епископальная конференция Конго», участвовавшая в наблюдении за ходом проведения голосования, заявила, что имя победителя кампании уже известно и должно быть объявлено как можно скорее. Избирком в ответ обвинил ее лидеров в дезинформировании населения и подготовке восстания. Правящая коалиция «Общий фронт за Конго» также осудила сделанные заявления, назвав их безответственными.