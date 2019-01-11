Помпео объявил о проведении в Польше встречи по Ближнему Востоку

Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международную встречу высокого уровня, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью, опубликованном в пятницу телеканалом Fox News, одним из вопросов станет ситуация вокруг Ирана.

«Мы соберем десятки стран со всего мира, — сказал Помпео. — Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке».

Помпео не назвал страны, которые будет принимать участие во встрече, однако он отметил, что на форуме будут представлены государства Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.

Fox News называет запланированную встречу в Польше саммитом, однако Помпео не уточнил уровень, на котором, как предполагается, будут представлены США и другие государства-участники. Телеканал расценивает инициативу США о проведении в Польше встречи по Ближнему Востоку как очередной шаг в рамках политики давления на Иран, которую проводит администрация президента Дональда Трампа.

8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники СВПД — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобрили выхода американской стороны из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям. Иран неоднократно заявлял, что не будет выходить из ядерной сделки до тех пор, пока СВПД отвечает экономическим интересам страны.