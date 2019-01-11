США начали транспортировку военной техники из Сирии

Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, в течение последних нескольких дней первая партия «наземной военной техники» была транспортирована из Сирии. Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь, а также куда и каким образом их доставили. В публикации отмечается, что, как ожидается, американские силы сначала будут выводить из северной части страны.

Телеканал констатировал, что руководящая роль в проведении операции по выводу войск отведена Центральному командованию ВС США. Ранее в нем уже определили, какие корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника будут задействованы в данном процессе. «Большая часть необходимых средств уже находится в регионе», — говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой ДАЕШ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

После этого решения хозяина Белого дома Анкара активизировала работу над подготовкой новой операции в Сирии. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Турция может начать операцию против террористов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посетил Анкару во вторник.