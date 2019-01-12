Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже

Мощный взрыв произошел в субботу в девятом округе французской столицы, расположенном в центральной части города. Об этом сообщила префектура полиции.

По ее данным, местом взрыва стала улица Тревиз. Свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа во французской столице в субботу. Такие предварительные данные сообщила префектура Парижа.

Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.

Сильный взрыв судя по всему вызван утечкой газа. Об этом сообщила телеканал Бэ-эф-эм по неофициальным сведениям, полученным от столичной полиции.

Префектура полиции Парижа подтвердила появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

По данным телеканала, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб — но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов «желтых жилетов» — граждан, недовольных ростом цен и налогов.