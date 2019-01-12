Сирия принимала беженцев из Европы во Вторую мировую войну

Исторические факты свидетельствуют о том, что страны Ближнего Востока, в том числе Сирия, принимали беженцев во время Второй мировой войны.

В самый разгар Второй мировой войны жители Восточной Европы и балканских стран бежали через Средиземное море и Турцию на Ближний Восток, чтобы избежать нацистской и советской оккупации.

Администрация Ближнего Востока по оказанию помощи и делам беженцев (MERRA), основанная британцами в 1942 году, разместила в лагерях на территории Сирии, Египта и Палестины около 40 тысяч беженцев из Европы.

Европейцы, нашедшие убежище в лагерях на Ближнем Востоке, после окончания Второй мировой войны вернулись на родину или в другие страны.

Два года назад газета The Washington Post писала об этих событиях как о забытых исторических фактах.

По данным издания, в лагерях беженцев на Ближнем Востоке были созданы все условия для нормальной жизни. Кроме того, беженцам выдавались удостоверения личности и оказывались медицинские услуги.

Газета писала, что в 1939–1941 годах от 114 до 300 тысяч поляков нашли убежище в Иране, куда они бежали, чтобы избежать нацистской резни и советских трудовых лагерей. При этом автор материала подчеркнул, что в наши дни польское правительство решительно выступает против приема беженцев.