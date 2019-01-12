3 погибли, более 30 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже

Мощный взрыв произошел в субботу в девятом округе французской столицы, расположенном в центральной части города. Об этом сообщила префектура полиции.

По ее данным, местом взрыва стала улица Тревиз.

Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни 3 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

36 человек серьезно пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу во французской столице. Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Эйнц.

По его данным, состояние двух пострадавших вызывает особые опасения врачей. Среди получивших травмы — трое пожарных.

Прокурор также сообщил, что инициировал расследование причин и обстоятельств взрыва, в котором участвует, в частности, служба технических экспертов полиции. «На данном этапе мы считаем, что взрыв был вызван утечкой газа», — указал он.

Эйнц подтвердил, что пожарная команда прибыла на улицу после того, как стало известно об утечке газа, за которой последовал взрыв. Как отметил представитель пожарной службы Парижа Эрик Мулен, «обследование дома, в котором произошел взрыв, будет долгим, так как серьезно пострадали многие его квартиры».

Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.

В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов «желтых жилетов» — граждан, недовольных ростом цен и налогов.