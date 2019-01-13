Более 20 погибли после обрушения шахты на северо-западе Китая

В Китае в результате обрушения угольной шахты погиб 21 горняк.

Как сообщает газета Global Times — один из официальных органов СМИ Китайской коммунистической партии, инцидент произошел накануне в районе города Шеньму — на шахте «Лицзягоу», принадлежащей компании Baiji Mining.

Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место.

По данным Синьхуа, в воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами.

Авария произошла в субботу в 16:30 по местному времени (11:30 мск) в городе Шэньму на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining.

Ведется расследование, причины аварии устанавливаются.