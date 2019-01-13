В Самарканде началась первая встреча на уровне глав МИД диалога «Индия - Центральная Азия»

Первая министерская встреча диалога «Индия - Центральная Азия» с участием Афганистана в воскресенье началась в Самарканде, сообщила ТАСС пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

«Участники встречи обсудят перспективные направления сотрудничества в области содействия росту взаимной торговли, развития транспорта и логистики, привлечения инвестиций, инноваций и технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, а также вопросы взаимодействия в сферах культуры, науки, образования и туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в форуме в Самарканде принимают участие главы внешнеполитических ведомств Индии - Сушма Сварадж, Киргизии — Чингиз Айдарбеков, Таджикистана — Сироджиддин Мухриддин, Туркмении — Рашид Мередов, Узбекистана — Абдулазиз Камилов, Казахстана — Бейбут Атамкулов и Афганистана — Салахуддин Раббани.

Ожидается, что по итогам форума будет принято совместное заявление.