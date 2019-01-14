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Грузовой самолет, выполнявший чартерный рейс из Бишкека, разбился в Иране

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: IHA

Грузовой самолет Boeing 707, выполнявший чартерный рейс из столицы Кыргызстана, потерпел крушение в иранском городе Кередж.

По словам пресс-секретаря бишкекского аэропорта Манас Алии Курбановой, разбившийся самолет принадлежал иранской аваиакомпании Payam Air.

Самолет перевозил груз мяса из Бишкека, столицы Кыргызстана, в Иран.

Как сообщается, пилоты лайнера перепутали аэропорты у Тегерана при заходе на посадку и, начав приземление, не успели посадить Boeing 707 в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек у воздушной гавани.

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