Грузовой самолет, выполнявший чартерный рейс из Бишкека, разбился в Иране, 15 погибли

Грузовой самолет Boeing 707, выполнявший чартерный рейс из столицы Кыргызстана, потерпел крушение в иранском городе Кередж. Из 16 членов экипажа в живых остался только один.

«Тела всех 15 погибших в результате катастрофы Boeing 707, которая произошла сегодня утром в Кередже, были извлечены и переданы врачам [на опознание], — приводит слова представителz Организации судмедэкспертов Ирана Али Бахши агентство ИРНА. — Десять тел уже опознаны».

Он подтвердил, что выжил только бортинженер.

Между тем агентство ИЛНА со ссылкой на заявление иранских военных сообщает, что среди погибших числятся шесть военнослужащих.

Грузовой самолет, следовавший в понедельник из Бишкека в аэропорт Пайям (город Кередж в 40 км от Тегерана), потерпел крушение при посадке. Пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не успели посадить машину в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек.