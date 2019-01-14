Израильские христиане оскорблены скульптурой McJesus в музее Хайфы

Показ фигуры распятого на кресте Иисуса Христа, перекрашенного в клоуна Рональда Макдональда, в музее в городе Хайфа на севере Израиля вызвал бурю недовольства среди христиан.

Сотни вышли на протест против «насмешек над религиозным символом», в то время как религиозные чиновники осудили экспонат.

Произведение под названием McJesus, как сообщается, было создано финским артистом Йени Линноненом и экспонировалось в Музее искусств Хайфы.

Христиане-арабы, которые сочли McJesus оскорбительным, вышли на улицы с призывом к чиновникам немедленно убрать фигуру с показа. В пятницу между сотнями протестующих и израильской полицией произошли ожесточенные столкновения после того, как стражи порядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.





После инцидента министр культуры Израиля Мири Регев призвала директора музея убрать произведение с экспозиции, заявив, что она получила «много жалоб на серьезные оскорбления чувств христианской общины».

Она также пригрозила музею сокращением финансовой помощи.

«То, что подходит для Европы, не подходит для нас», — заявил пастор Собора Святого Пророка Илии в Хайфе.