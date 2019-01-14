Катар не планирует открытие посольства в Сирии — глава МИД

Министр иностранных дел Катара заявил в понедельник, что не видит необходимости в возобновлении работы посольства эмирата в Дамаске, а также каких-либо обнадеживающих признаков для нормализации отношений с режимом Башара Асада.

Власти Катара также считают, что рано говорить о возвращении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), добавил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы считаем, что причины заморозки членства Сирии в ЛАГ до сих пор существуют», — заявил он.

Министр вместе с тем исключил возможность в ближайшем будущем открыть посольство в Дамаске.

Членство Дамаска в межарабском сообществе было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи с Сирией. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям оппозиции, выступившим против режима Асада.

27 декабря Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение возобновить работу своего посольства в Дамаске. В заявлении МИД указывалось, что правительство ОАЭ пошло на такой шаг «с тем, чтобы усилить арабскую роль в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также с целью сдерживания опасного регионального вмешательства в ее внутренние дела».