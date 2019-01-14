Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Руководствуясь 149 статьей Конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики», — говорится в указе президента.

Согласно основному закону Армении, та политическая сила, которая составила абсолютное парламентское большинство, выдвигает кандидата на пост премьер-министра, который назначается автоматически, указом главы государства.

В начале 2018 года президент Армении Серж Саргсян, срок правления которого подходил к концу, решил баллотироваться в премьер-министры страны. Никол Пашинян и его политическая сила «Елк» («Выход») назвали этот шаг попыткой увековечения власти Саргсяна и начали движение «Мой шаг», которое впоследствии вылилось в многотысячные акции протеста.

Под давлением демонстрантов 23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьера. 2 мая состоялись выборы нового премьера по единственной кандидатуре — Никола Пашиняна. Однако парламент отклонил его кандидатуру, после чего поднялась новая волна протестов. 8 мая в ходе второго тура выборов законодательный орган утвердил Пашиняна в должности главы армянского кабмина.

Одним из приоритетов своей политики на посту премьера Пашинян назвал проведение новых досрочных парламентских выборов. В целях ускорения процесса роспуска парламента 16 октября он подал в отставку. После этого парламент дважды не избрал Пашиняна премьером и, в соответствии с конституцией, был расформирован. 9 декабря состоялись внеочередные парламентские выборы, в ходе которых блок Пашиняна «Мой шаг» набрал абсолютное большинство, получив 88 из 132 депутатских мандатов.