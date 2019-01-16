ЕС готовится к Brexit без сделки после решения парламента Британии

Парламентарии Великобритании отклонил предложенное премьер-министром страны Терезой Мэй соглашение по выходу из Европейского союза, говорится в сообщении законодательного органа.

Согласно информации, за документ проголосовали 202 парламентария, против выступили 432.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет. Прежний антирекорд принадлежал правительству премьера-лейбориста Джеймса Рамсея Макдональда, одна из инициатив которого была отклонена парламентом в 1924 году с преимуществом противников действующей власти в 166 голосов.

Выступая в Палате общин сразу после объявления результатов голосования, Мэй сказала, что в этой ситуации она считает важным заручиться поддержкой парламента. «В первую очередь нам надо получить подтверждение, что это правительство все еще пользуется доверием парламента. Я полагаю, что пользуется, но с учетом масштаба и важности сегодняшнего голосования будет правильно, если у других будет возможность подвергнуть это проверке, если они захотят», — сказала она.

Вслед за Мэй выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он объявил о запуске процедуры выражения недоверия правительству Мэй. «Это правительство потеряло доверие этой палаты и этой страны. Я информирую вас, господин спикер Палаты общин, что я вношу запрос об объявлении вотума недоверия этому правительству», — сказал Корбин.

Представитель правительства в Палате общин Андреа Лидсом подтвердила, что кабинет министров дал согласие на то, чтобы вопрос о вотуме недоверия был рассмотрен в парламенте 16 января, и что голосование по этому вопросу состоится в этот же день в 19:00 (22:00 мск).

По окончании голосования Мэй заявила, что если оппозиция инициирует вотум недоверия Кабинету министров, то ее правительство готово организовать дебаты и голосование уже завтра.

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал к проведению в Великобритании досрочных всеобщих выборов, в случае если парламент не одобрит соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit.

Брюссель готовится к варианту Brexit без соглашения с Великобританией. Об этом сказал официальный представитель главы Евросовета Пребен Ааманн, комментируя Агентству Анадолу итоги голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Британии из Евросоюза.

«Это голосование увеличило вероятность выхода Великобритании из Евросоюза из Великобритании. Нам не хотелось этого, но мы будем готовиться к этому сценарию», — сказал он.

По его словам, члены ЕС будут прилагать усилия для того, чтобы свести к минимуму последствия Brexit.