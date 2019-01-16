Монголия — пятая в мире по доступности электроэнергии — Всемирный банк

Монголия заняла пятое место в мире среди стран по доступности электроэнергии, говорится в опубликованном Всемирным банком (ВБ) докладе.

В соответствии с докладом, полностью обеспечив население электричеством первое место разделили между собой страны ЕС, Бразилия, Канада, Китай и США. В этих странах процент доступности электроэнергии равен 100.

На втором месте оказались Колумбия и Пакистан — 99 процентов, далее следуют Филиппины — 91 процент, Индия и Южно-Африканская Республика — 84, и на пятом месте расположилась Монголия — 82 процента.

Access to electricity (% of population)



🇪🇺EU: 100%

🇧🇷BRA: 100%

🇨🇦CAN: 100%

🇨🇳CHN: 100%

🇺🇸USA: 100%

🇨🇴COL: 99%

🇵🇰PAK: 99%

🇵🇭PHI: 91%

🇮🇳IND: 84%

🇿🇦RSA: 84%

🇲🇳MGL: 82%

🇧🇩BAN: 76%

🇳🇬NGR: 59%

🇰🇪KEN: 56%

🇪🇹ETH: 42%

🇹🇿TAN: 33%

🇺🇬UGA: 27%

🇳🇪NIG: 16%

🇸🇸SSD: 9%



(World Bank, 2016) — World Index (@theworldindex) January 15, 2019

В общей сложности, по данным доклада, около 13 процентов населения, то есть почти один миллиард человек, не имеют доступа к электричеству. В большей части это жители африканских стран, а также Центральной и Южной Азии.

87 процентов людей не имеющих доступ к электричеству проживает в сельской местности.