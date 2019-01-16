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Монголия — пятая в мире по доступности электроэнергии — Всемирный банк

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива

Монголия заняла пятое место в мире среди стран по доступности электроэнергии, говорится в опубликованном Всемирным банком (ВБ) докладе.

В соответствии с докладом, полностью обеспечив население электричеством первое место разделили между собой страны ЕС, Бразилия, Канада, Китай и США. В этих странах процент доступности электроэнергии равен 100.

На втором месте оказались Колумбия и Пакистан — 99 процентов, далее следуют Филиппины — 91 процент, Индия и Южно-Африканская Республика — 84, и на пятом месте расположилась Монголия — 82 процента.


В общей сложности, по данным доклада, около 13 процентов населения, то есть почти один миллиард человек, не имеют доступа к электричеству. В большей части это жители африканских стран, а также Центральной и Южной Азии.

87 процентов людей не имеющих доступ к электричеству проживает в сельской местности.

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