Монголия — пятая в мире по доступности электроэнергии — Всемирный банк

Монголия заняла пятое место в мире среди стран по доступности электроэнергии, говорится в опубликованном Всемирным банком (ВБ) докладе.
В соответствии с докладом, полностью обеспечив население электричеством первое место разделили между собой страны ЕС, Бразилия, Канада, Китай и США. В этих странах процент доступности электроэнергии равен 100.
На втором месте оказались Колумбия и Пакистан — 99 процентов, далее следуют Филиппины — 91 процент, Индия и Южно-Африканская Республика — 84, и на пятом месте расположилась Монголия — 82 процента.
Access to electricity (% of population)— World Index (@theworldindex) January 15, 2019
🇪🇺EU: 100%
🇧🇷BRA: 100%
🇨🇦CAN: 100%
🇨🇳CHN: 100%
🇺🇸USA: 100%
🇨🇴COL: 99%
🇵🇰PAK: 99%
🇵🇭PHI: 91%
🇮🇳IND: 84%
🇿🇦RSA: 84%
🇲🇳MGL: 82%
🇧🇩BAN: 76%
🇳🇬NGR: 59%
🇰🇪KEN: 56%
🇪🇹ETH: 42%
🇹🇿TAN: 33%
🇺🇬UGA: 27%
🇳🇪NIG: 16%
🇸🇸SSD: 9%
(World Bank, 2016)
В общей сложности, по данным доклада, около 13 процентов населения, то есть почти один миллиард человек, не имеют доступа к электричеству. В большей части это жители африканских стран, а также Центральной и Южной Азии.
87 процентов людей не имеющих доступ к электричеству проживает в сельской местности.