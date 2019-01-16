Мусульманка в Конгрессе США ответила на исламофобские заявления политика-республиканца

Одна из первых женщин-мусульманок в Палате представителей Конгресса США Рашида Тлаиб (американка палестинского происхождения) резко отреагировала на заявление в свой адрес политика-республиканца от штата Флорида Анаббель Лима-Тауб.

Ранее Лима-Тауб заявила об «опасности Тлайб», добавив, что она может «взорвать» Капитолий.

«Меня не удивит, если она взорвет Конгресс США и станет героем», — написала Лима-Тауб.

В свою очередь, Тлаиб акцентировала внимание на исламофобской риторике политика-республиканца.

«Подобные заявления не возникают на пустом месте, президент [Трамп] поддерживает эту риторику, и республиканцы очень довольны этим», — написала Тлаиб на своей странице в Twitter.