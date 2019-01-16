Несколько человек погибли при взрыве в сирийском Манбидже — источники

Взрыв прогремел в контролируемом террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK — Манбидже на севере Сирии, сообщил Сирийский центр защиты прав человека в среду.

По данным телеканала Al Jazeera, инцидент произошел в центре города на пути следования американского военного патруля.

ДАЕШ взял на себя ответственность за атаку на военный патруль коалиции во главе с США в Манбидже, сообщило позже в среду агентство связанное с террористической организацией.

По неподтвержденным данным, 9 человек погибли, еще 20 получили ранения, включая американских солдат. По некоторым данным, двое американских солдат погибли.

Взрыв, по всей видимости, был произведен террористом-самоубийцей, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр защиты прав человека.

Взрыв произошел на фоне заявлений США о выводе американских войск из Сирии.

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