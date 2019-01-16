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16 человек погибли при взрыве в сирийском Манбидже

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото из архива AFP

Взрыв прогремел в контролируемом террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG) Манбидже на севере Сирии, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) в среду.

Четыре американских солдата погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным SOHR, всего погибли около 16 человек, еще 20 получили ранения.

Инцидент произошел в центре города на пути следования военного патруля международной коалиции во главе с США.

ДАЕШ позже взял на себя ответственность за совершенную террористом-смертником атаку на силы коалиции, сообщило в среду агентство связанное с террористической организацией.

Взрыв произошел на фоне начала вывода американских войск из Сирии.

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