Аэропорт Луисвилл в США переименовали в честь боксера Мухаммеда Али

Аэропорт города Луисвилл, штат Кентукки, где родился и вырос Мухаммед Али, был переименован в честь легендарного американского боксера.

В среду правление регионального аэропорта Луисвилл проголосовало за изменение названия воздушной гавани в Международный аэропорт Луисвилла имени Мухаммеда Али.

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе скончался 4 июня 2016 года в возрасте 74 лет из-за проблемам с лёгкими после многолетней борьбы с болезнью Паркинсона.

Как сообщает газета Courier-Journal, мэр Луисвилла Грег Фишер сказал, что у Али «есть только один родной город, и, к счастью, это наш замечательный город Луисвилл».

«Мухаммед был одним из самых известных людей, когда-либо ходивших по Земле, и оставил наследие гуманизма и атлетизма, которое вдохновило миллиарды людей», — добавил он.

Али, урождённый Кассиус Марселлус Клей, изменил имя после принятия ислама в 1960-ых годах.