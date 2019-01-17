В Колумбии более 20 человек погибли в результате взрыва у здания школы полиции

В результате теракта в столице Колумбии погиб 21 и пострадало 68 человек, сообщает секретариат здравоохранения муниципалитета Боготы.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, въехал на территорию полицейской академии Боготы, протаранив стену.

Взрыв был такой силы, что в окнах близлежащих домов вылетели стекла.

В Колумбии объявлен трехдневный траур.

Исполнителем теракта является 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес, который долгие годы состоял в рядах группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

По данным полиции, в автомобиле находилось 80 килограммов взрывчатки.

Президент и вице-президент Колумбии выразили соболезнования нации.

В ноябре 2016 года между правительством Колумбии и FARC было заключено мирное соглашение, которое положило конец более чем полувековому вооруженному противостоянию, за время которого погибло более 200 тыс человек.