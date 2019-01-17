Полиция Бельгии показала необычную машину в ходе протеста в Брюсселе

Бельгийская полиция привлекла особое внимание служебной машиной необычной конструкции во время протеста в Брюсселе.

Для обеспечения безопасности полиция использовала новою электрическую машину с приподнятой на столбе кабиной водителя, которая оборудована камерой кругового обзора на 360 градусов.

Около 12 тысяч студентов вышли в четверг на улицы столицы Бельгии в знак протеста против политики правительства в отношении климата.

Протестующие совершили пятикилометровый марш перед зданиями Европейского парламента, Европейской комиссии и Совета ЕС.