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Полиция Бельгии показала необычную машину в ходе протеста в Брюсселе

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Бельгийская полиция привлекла особое внимание служебной машиной необычной конструкции во время протеста в Брюсселе.

Для обеспечения безопасности полиция использовала новою электрическую машину с приподнятой на столбе кабиной водителя, которая оборудована камерой кругового обзора на 360 градусов.

Около 12 тысяч студентов вышли в четверг на улицы столицы Бельгии в знак протеста против политики правительства в отношении климата.

Протестующие совершили пятикилометровый марш перед зданиями Европейского парламента, Европейской комиссии и Совета ЕС.

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