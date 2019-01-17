Супруг британской королевы Елизаветы II попал в ДТП

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в автомобильную аварию неподалеку от имения Сэндрингэм (графство Норфолк). Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Согласно распространенной информации, член королевской семьи не пострадал в результате произошедшего ДТП с участием другого автомобиля. Полиция присутствовала на месте происшествия.

Британская королева в преддверии Рождества (25 декабря) ежегодно уезжает в Сэндрингем, где также собираются другие представители королевской семьи Виндзоров. Британский суверен всегда старается посещать рождественскую и новогодние службы в церкви Святой Марии Магдалины. Герцог Эдинбургский в этот предпочел остаться дома. Пресс-секретарь Букингемского дворца тогда же заверил, что он пребывает «в полном здравии».

Принц Филип летом 2017 года официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома. Несмотря на то, что он больше не станет принимать участия в тех или иных церемониях, согласно сообщению Букингемского дворца, он сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему время от времени захочется посещать вместе с Елизаветой II.

10 июня принцу Филипу исполнится 98 лет. За минувшие почти семь десятилетий он принял участие в 22,2 тыс. мероприятий, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 организаций.