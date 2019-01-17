Экстремально холодная погода с 50-градусными морозами пришла в Канаду

Экстремальные морозы пришли в Канаду. Как сообщили в четверг в Национальном метеобюро страны, местами столбики термометров могут опуститься до минус 55 градусов Цельсия.

Предупреждения о сильных морозах распространены 17 января в северных частях атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, восточных регионах Квебек и Онтарио, в центральных провинциях Манитоба и Саскачеван, в западных провинциях Альберта и Британская Колумбия, а также в двух арктических территориях Канады — Нунавуте и Юконе.

Так, в Ньюфаундленд и Лабрадоре в ближайшее время может пройти сильный снегопад, выпадет около 30 см снега, а столбики термометров могут опуститься до минус 48 градусов Цельсия. В других указанных регионах при порывах ветра также температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 40-50 градусов ниже ноля. Самые экстремальные морозы ожидаются в четверг и в пятницу в населенном пункте Холл-Бич (территория Нунавут), где воздух остынет до минус 55 градусов Цельсия.

В связи с экстремальными холодами в этих канадских регионах отменены все мероприятия, которые планировалось проводить на свежем воздухе.