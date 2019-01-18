В Швеции спустя 130 дней сформировали правительство

В Швеции спустя 130 дней после выборов удалось сформировать коалиционное правительство.

В Швеции удалось урегулировать политический кризис, разразившийся после парламентских выборов девятого сентября 2018 года.

Коалиционное правительство в составе Социал-демократической партии и Партии зеленых получило вотум доверия шведского парламента.

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что правящее с 2014 года «красно-зеленое» коалиционное правительство будет управлять страной наилучшим образом еще в течение четырех лет.

По итогам выборов, прошедших в Швеции девятого сентября 2018 года, левый блок получил 144 места в парламенте, правый блок — 143 места, а крайний правый — 62.

Все попытки сформировать правительство после выборов не увенчались успехом.

Переговоры о формировании правительства зашли в тупик потому, что ни одна партия в риксдаге не хотела сотрудничать с националистами из партии «Шведские демократы». Придерживающаяся антимиграционной политики партия получила 62 мандата на выборах в сентябре. «Швеция получит способное к действиям правительство, не затронутое «Шведскими демократами», — заявил Лёвен после назначения. Ранее политик говорил, что новая политическая платформа позволит «противостоять популизму и антидемократическим силам».

Планы Лёвена на новый срок

Согласно положениям правительственного договора, внутренняя политика Швеции будет направлена на усиление интеграции мигрантов, повышение пенсий и улучшение системы здравоохранения. Новое правительство также планирует дополнительные вложения в систему образования с целью победить безработицу и создание условий для индивидуального подхода к школьникам. В этом легислатурном периоде Швеция продолжит стремиться к полному отказу от невозобновляемых источников энергии. Правительство также объявило о намерении увеличить численность полиции на 10 тыс. человек к 2024 году.

Все партии, подписавшие соглашение, назвали своей принципиальной позицией отказ от экспорта оружия сторонам, участвующим в йеменском конфликте. Договор также констатировал, что кабмин вступает в новый срок полномочий с полностью выполненными задачами по усилению обороны и увеличившимся числом призывников. В 2017 году правительство Лёвена вновь ввело всеобщую воинскую повинность, объяснив этот шаг будто бы существующей «российской военной активностью». На посту премьер-министра Лёвен последовательно выступает в поддержку политики неприсоединения Швеции к военным блокам.