Украина расторгнет более 40 соглашений с Россией

Нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их необходимо «тотально переформатировать». Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы МИД в 2018 году.

«Мы сейчас свели комплексные отношения с Россией до минимума, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра», — подчеркнул он. В то же время Климкин признал, что необходимо разработать новый формат отношений с Россией. «Нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений в Российской Федераций», — считает министр.

Он также заявил, что Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 двусторонних соглашений. По его словам, на данный момент 48 совместных российско-украинских договоров уже денонсированы.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было остановлено в последние годы из-за вооруженного конфликта в Донбассе и оккупации Крыма.

24 сентября 2018 года Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.