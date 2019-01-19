76 погибли после взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике

Не менее 76 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в субботу губернатор штата Омар Файяд.

«Итог случившегося, который мы на данный момент имеем в Тлауэлильпане, — 76 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах», — написал Файяд. Ранее власти информировали о 21 погибшем.

Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в пятницу вечером (утро субботы мск) в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.