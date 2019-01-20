Старейший мужчина на Земле умер в возрасте 113 лет

Житель северного японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом сообщило агентство Киодо.

Японец умер в своем доме в поселке Асёро. «Мы испытали шок от его потери. Еще вчера с ним все было как обычно», — рассказала его внучка по имени Юко.

Нонака родился в июле 1905 года. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках «Нонака онсэн» в этой местности.

Японец передвигался на инвалидной коляске, однако в основном делал все самостоятельно. Ему очень нравилось есть сладкое — это привычке он не изменял, даже несмотря на возраст. Также долгожитель любил смотреть телевизор, читать книги и периодически посещать горячие источники. У японца осталось пятеро детей — два сына и три дочери, его жена умерла в 1992 году.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам. Продолжительность жизни японцев считается одной из самых больших из всех стран. Рекорд среди мужчин в мире принадлежит Дзироэмону Кимуре, который умер в возрасте 116 лет и 54 дней в 2013 году.