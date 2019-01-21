Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ

Глава Главного управления Генерального штаба ВС России (бывшее ГРУ) Игорь Костюков, а также его заместитель попали в новый санкционный список Евросоюза, сообщила пресс-служба Евросовета.

Под новыми ограничительными мерами также оказались еще два сотрудника ГРУ, однако их имена не называются.

В ЕС их назвали ответственными за хранение, транспортировку и использование нервного токсического вещества в Солсбери.

Ограничения коснутся также научно-исследовательского центра в Сирии и должностных лиц, связанных с его работой.

Совет ЕС впервые ввел санкции в рамках нового режима по химоружию.

Согласно санкционному режиму, физлицам, вошедшим в список, запрещен въезд в ЕС, их активы будут заморожены.

Активы юрлиц, попавших под санкции, также будут заморожены.

Министерство финансов США ранее вносило в санкционный список имена 18 россиян в связи с отравлением Скрипалей, среди них были Боширов и Петров.