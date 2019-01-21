Партия «Слуга народа» выдвинула шоумена Зеленского кандидатом в президенты Украины

Украинский артист Владимир Зеленский был выдвинут кандидатом в президенты на съезде партии «Слуга народа» единогласно. Соответствующее решение принято в понедельник.

«Партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты», — процитировало издание «Украинская правда» пресс-службу шоумена.

На видео со съезда, которое Зеленский разместил на своей странице в Facebook, видно, что его участники собрались за длинным столом с большим количеством пиццы и сока. "Сегодня состоялся первый серьезный съезд партии «Слуга народа», — заявляет шоумен на видео.

Ранее Зеленский пообещал, что свою предвыборную кампанию будет проводить нетрадиционно – «в реальном времени», когда общественности будут демонстрироваться этапы участия в президентской гонке, в том числе создание команды, программы, проведение съезда и поход в Центральную избирательную комиссию для подачи документов.

По последним опросам, в рейтинге претендентов на пост президента Владимир Зеленский занимает вторую строчку после лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. За нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором, за Зеленского — 12,9%, за лидера объединения «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко — 11,6%". Выборы президента Украины намечены на 31 марта.