Алиев и Пашинян обсудили в ходе неформальной встречи в Давосе карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели во вторник неформальную встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ).

«22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.