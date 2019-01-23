Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента Венесуэлы

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом он заявил во время оппозиционного митинга в районе Чакао венесуэльской столицы.

«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно статьям Конституции 333 и 350, и обещаю не прибегать к насилию», — сказал Гуайдо.

Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органом.

Президент США Дональд Трамп, президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. По информации CNN, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Каракаса, в частности против нефтяного сектора.

Власти Канады также намерены Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, сообщают источники агентства Reuters.

10 января победитель президентских выборов Николас Мадуро вступил в должность главы государства. США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочий, и призвали к проведению нового голосования.

11 января Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства. Председатель парламента сослался на статьи 233, 333 и 350 венесуэльской конституции, в которых сказано, что в случае невозможности исполнения президентом республики своих обязанностей власть переходит к главе Национальной ассамблеи.