Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты страны. Об этом она сообщила на брифинге для журналистов после регистрации документов.

Во вторник в Киеве состоялся съезд партии «Батькивщина», к ходе которого Тимошенко была выдвинута кандидатом в президента от политической силы, а также была озвучена ее предвыборная программа. Политик заявила о намерении на посту главы государства вернуть Крым и Донбасс в состав государства, создать армию по стандартам НАТО, принять новую конституцию, а в случае неудачи пообещала подать в отставку через 100 дней.

Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске, ей 58 лет. В политике с 1998 года, тогда она впервые была избрана депутатом Верховной рады. Через год стала вице-премьером по теплоэнергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко. В 2001 году ею был создан «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ), который в 2004 году поддержал кандидата в президенты Ющенко, что в дальнейшем обеспечило Тимошенко кресло премьер-министра: в 2005 году она стала первой женщиной на Украине, возглавившей кабинет министров, но в том же году была отправлена в отставку.

В 2010 году Тимошенко впервые участвовала в выборах президента, однако с небольшим отставанием уступила Виктору Януковичу. В отношении нее был открыт ряд уголовных дел, по одному из них, которое касалось условий газового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», она была осуждена в 2011 году на семь лет лишения свободы. Из колонии Тимошенко вышла в 2014 году. В президентских выборах 2014 года в первом туре победил действующий глава государства Петр Порошенко, Тимошенко получила менее 13% голосов избирателей, а на выборах в Раду ее политическая сила – «Батькивщина» — пробилась в парламент, набрав около 5,5%.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Юлия Тимошенко является лидером предвыборной гонки: согласно последним опросам общественного мнения, за нее готовы проголосовать 19,3% избирателей. Следующими по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты идут шоумен Владимир Зеленский (12,9%), лидер объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,6%, действующий глава государства Петр Порошенко (11,3%) и экс-министр обороны, руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.