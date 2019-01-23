87 бездомных погибли от холода в Венгрии

По меньшей мере 87 бездомных умерли от холода в период с 15 октября 2018 по 19 января 2019 года в Венгрии, говорится в заявлении Венгерского социального форума (MSZF).

По данным форума, большая часть из погибших умерли в заброшенных домах без отопления или по дороге в больницу.

В память об умерших бездомных на площади Лайоса Коссута в столице Будапеште была проведена памятная церемония.

В заявлении также указывается, что 1990 года по сегодняшний день в Венгрии от холода погибли примерно 8 тыcяч человек.

15 октября прошлого года в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах.

По последним данным, в Венгрии насчитывается по меньшей мере 20 тысяч бездомных.