В результате стихийных бедствий в 2018 году в мире погибли более 10 тысяч человек — ООН

Более 10 тысяч человек погибли в мире в 2018 году вследствие природных катастроф. Больше всего жизней унесли землетрясения, цунами и извержения вулканов, сообщило в четверг в Женеве Управление ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР).

«Землетрясения и цунами стали причиной гибели большинства из 10373 человек в прошлом году», — отметило управление, подчеркнув, что вследствие сейсмической активности Земли погибли 4417 человек в Индонезии, 425 — в Гватемале и 145 — в Папуа — Новой Гвинее. Наводнения унесли 2.859 жизней, в том числе 504 — в Индии, 220 — в Японии и 199 — в Нигерии. В результате штормов погибли 1.593 человека, природных пожаров — 247.

Общее число людей, которых так или иначе затронули стихийные бедствия, составило 61,7 миллиона человек, причем особенно масштабным было воздействие экстремальных явлений, связанных с погодой и климатом. «Ни один уголок мира не оказался в безопасности перед воздействием погодных явлений в прошлом году, - заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН по снижению риска стихийных бедствий Мами Мицутори. — Наводнения, засухи, штормы и природные пожары, которые были изучены, затронули 57,3 миллиона людей, в очередной раз подчеркнув, что если мы хотим уменьшить потери от катастроф, то должны снизить их риск». Спецпредставитель в этой связи напомнила о том, что «уходит время для ограничения глобального потепления на 1,5 или 2 градуса Цельсия».

Как свидетельствуют приведенные ЮНИСДР сведения, число погибших в результате стихийных бедствий в 2018 году значительно меньше, чем показатели с 2000 по 2017 год, когда ежегодно погибало в среднем 77144 человека. Как пояснили эксперты, это связано с тем, что на первые 17 лет нынешнего столетия пришлись чрезвычайно тяжелые по своим последствиям бедствия, включая цунами в Индийском океане в 2004 году, тропический циклон Наргис в 2008-м и землетрясение на Гаити в 2010-м. В ХХI веке наиболее смертоносными были природные катастрофы 2010 года, унесшие в общей сложности 297140 человеческих жизней.