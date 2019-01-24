Немецкий депутат взимал $170 с посетителей Европейского парламента

Немецкий политик Эльмар Брок взимал по 150 евро (170 долларов США) с избирателей, которые посещали Европарламент для встречи с ним, сообщает интернет-издание Politico.

Согласно статье, опубликованной Politico в среду, Брок заработал около 18 тысяч евро (20,4 тысяч долларов США) в 2016 и 2017 годах, взимая со своих посетителей деньги, одновременно получая субсидии от Европейского парламента.

«Каждый посетитель платит взнос», — сказал Брок изданию, утверждая, что субсидии были либо редкими, либо недостаточными.

«Субсидий Европарламента недостаточно для того, чтобы должным образом принимать посетителей», — сказал Брок.

По данным Politico, политик продолжал взимать плату с посетителей, несмотря на то, что получал от парламента более чем достаточно для покрытия расходов.

Проработавший в Европарламенте 39 лет 72-летний депутат, ранее объявил, что не будет бороться за свое место в Европейском парламенте и уйдет в отставку.