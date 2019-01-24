Экс-президент Украины Виктор Янукович признан виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене, сообщает Укринформ.

Одним из основных доказательств по делу является письмо Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой ввести войска на территорию Украины.

По состоянию на 5 декабря 2018 года состоялось 89 судебных заседаний по этому делу, однако Янукович, которого неоднократно вызывали в суд для последнего слова, так и не вышел на видеоконференцсвязь.

Суд рассматривает дело о госизмене Януковича с конца июня 2017 года.

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав свидетелей и исследовав данные экспертов, документы и вещественные доказательства, обоснования обвинения и защиты считает, что вина обвиняемого в части 1 статьи 111, части 5 стати 27, части 2 стати 437 Уголовного кодекса Украины в полной мере доказана допустимыми доказательствами», — объявил судья.

В четверг в Оболонском суде Киева началось оглашение приговора Виктору Януковича по делу о государственной измене. В рамках этого дела экс-президент обвиняется по трем пунктам — государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

Сторона обвинения просила назначить экс-президенту наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сам Янукович вину отрицает.