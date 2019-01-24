Экс-президент Украины Янукович заочно приговорен к 13 годам заключения по делу о госизмене

Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о государственной измене.

В рамках этого дела экс-президент обвинялся по трем пунктам — государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

В ходе зачитывания обвинительного акта судья счел недостаточными доказательства вины Януковича по пункту обвинения, касающемуся попытки изменения границ государства.

«Суд исключил из определения «Государственной измены» в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны», — сказал судья.

Но при этом суд признал бывшего президента виновным по двум остальным пунктам — государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По первому пункту суд приговорил Януковича к 13 годам, а по второму — к 12 годам. Таким образом по совокупности статей наказание составило 13 лет заключения. Суд такжен постановил оставить в силе постановление об аресте имущества экс-президента.

Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляции, на которую отводится 30 дней.