2 взрыва прогремели в сирийской провинции Алеппо

По меньшей мере два взрыва прогремели в четверг в разных населенных пунктах сирийской провинции Алеппо. Как сообщат местные СМИ, не менее пяти человек получили ранения.

Первый взрыв прогремел в поселке Эль-Гандура к западу от города Джараблус. Бомба была установлена на мотоцикле, три человека пострадали.

Другой инцидент произошел в населенном пункте Кабасин к северу от города Эль-Баб, где также был подорван мотоцикл. Там ранения получили два человека. На видеозаписях, которые демонстрируют местные СМИ, видно несколько горящих мотоциклов.

Ранее в четверг агентство САНА сообщало о взрыве в Дамаске. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в районе Эль-Адави, где расположено посольство России. В результате теракта никто не пострадал, диппредставительство работает в штатном режиме.