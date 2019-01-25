Армия Венесуэлы поддерживает Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы на стороне законно избранного президента страны Николаса Мадуро, заявил министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес.

«Вооруженные силы Венесуэлы не признают поддерживаемого темными силами и незаконно провозглашенного «главу государства». Армия не намерена подчиняться ни приказам извне, ни указаниям правительства, которое не было избрано демократическим путем», — сказал глава военного ведомства на встрече с представителями армейского командования.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны вместо Николаса Мадуро.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя «временным президентом» страны и принес присягу. Это произошло в ходе его выступления перед участниками антиправительственного митинга в Каракасе.

В ответ Мадуро заявил о полном разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, а американским дипломатам дал 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные выборы президента. По итогам голосования Николас Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок. Он вступил в должность главы государства 10 января 2019 года. «Группа Лимы» (несколько государств Латинской Америки и Канада) заявила, что эти выборы не соответствуют международным стандартам.