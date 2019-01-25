Наивысший уровень опасности объявлен в Сербии из-за аномальных снегопадов

Красный — наивысший — уровень опасности объявлен на большей части территории Сербии из-за аномальных снегопадов. Об этом сообщил в пятницу гидрометцентр страны.

По его информации, предупреждение действует в Белграде, Западной Сербии, Шумадии, Поморавле, Юго-Восточной и Юго-Западной Сербии, а также в Косово и Метохии. Оранжевый уровень опасности — предпоследний — сохраняется в Банате, Среме и Восточной Сербии. Ожидается, что на всей территории страны в ближайшие сутки выпадет несколько десятков сантиметров снега. Сейчас метровые сугробы зафиксированы на Копаонике (до 1 метра), 45 см снега выпало в Црни-Врхе, 38 см — в Златиборе, 31 см — в Сиенице, в Нови-Саде высота снежного покрова достигла 16 см, в Вальево, Сомборе, Сремска-Митровице и других населенных пунктах она превышает 10 см.

Коммунальные службы Сербии работают в усиленном режиме, свыше 2,2 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники очищают от снега дороги. Ситуация усложняется перепадами температуры, которые привели к образованию наледи и гололедицы. Союз автомобилистов страны обратился к гражданам с призывом не использовать личный транспорт без крайней нужды.

Синоптики обещают, что осадки прекратятся во второй половине дня в субботу, после чего может пойти сильный гололед и ледяной дождь.