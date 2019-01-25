Парламент Греции одобрил соглашение со Скопье о новом названии Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в пятницу в главном законодательном органе страны по завершении трехдневных дебатов на пленарном заседании.

За одобрение соглашения проголосовали 153 депутата 300-местного парламента, 146 выступили против, один воздержался. Согласно регламенту, для ратификации соглашения достаточно было простого большинства голосов присутствующих в зале депутатов, однако премьер-министр Алексис Ципрас поставил цель ратифицировать документ минимумом в 151 голос в однопалатном главном законодательном органе.

Официально депутаты голосовали за законопроект министерства иностранных дел Греции под названием «Ратификация Окончательного соглашения об урегулировании споров, которые описаны в резолюциях Совета Безопасности ООН 817 (1993) и 845 (1993), Прекращение Временного соглашения 1995 года и Установление стратегического партнерства между Сторонами». Его одобрение и означало ратификацию соглашения о новом госнаименовании Республики Македония. Правительству удалось набрать 153 голоса в пользу ратификации документа за счет 145 голосов депутатов правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и восьми оппозиционных и независимых парламентариев.

Одобрению соглашения предшествовали два дня бурных дебатов по документу в постоянном комитете по национальной обороне и иностранным делам греческого парламента. Затем его три дня обсуждали на пленарном заседании. Представители правящей партии СИРИЗА доказывали, что это соглашение — единственно правильное и возможное в данных условиях, а оппозиционные партии называли сделку «предательством интересов греков» и передачей соседней стране официального права использовать в своем названии слово «Македония», принадлежащего исключительно греческой истории и культуре.

Выступивший в дебатах премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил мнение, что день ратификации соглашения будет записан в истории как начало новой эпохи на Балканах — современной, европейской, демократической и мирной. По его словам, с помощью заключенного соглашения со Скопье «Греция возвращает себе то, что ей принадлежит — историю, символы, традиции и наследие древнегреческой Македонии», а «Северная Македония становится другом и союзнической страной».

О Преспанском соглашении

Так называемое Преспанское соглашение было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. Оно, в частности, предусматривает переименование Республики Македония в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Ратификация соглашения парламентом Греции открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.