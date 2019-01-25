59 человек погибли в результате наводнения в Индонезии

Число жертв наводнения в индонезийской провинции Южный Сулавеси возросло до 59. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу местного подразделения агентства по предотвращению стихийных бедствий.

По его данным, еще 25 человек числятся пропавшими без вести, более трех тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.





Ранее сообщалось о 30 погибших и 24 пропавших. Причиной наводнения стали продолжительные ливни, из-за которых пришлось открыть дамбу, расположенную примерно в 30 км от административного центра провинции города Макасара. Глава поселения Гова отметил, что данные меры были вынужденными, так как сдерживание потоков могло привести к худшим последствиям.