Испания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

Власти Испании, Франции и Германии признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

Ранее в субботу с заявлениями о признании Гуайдо выступил председатель правительства Испании Педро Санчес. «Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы», — отметил премьер пиренейского королевства. По его мнению, «Гуайдо должен возглавить этот переходный [период] в Венесуэле». Санчес добавил, что Мадрид «со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС» по ситуации в республике.

Затем Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит о выборах за восемь дней. «Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо «временным президентом», чтобы начать политический процесс», — написал он в своем Twitter.

Следом представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц выступила с аналогичным заявлением. «Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее, — подчеркнула она. — Если в течение 8 дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс».

Ситуация в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Временным президентом республики Гуайдо уже признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств. В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне, генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.