Трамп объявил о возобновлении работы правительства США

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого была приостановлена рекордные для страны 35 дней. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Теперь формально работа всех американских министерств восстановлена, госслужащим вскоре должна быть выплачена зарплата, которую они не получили как минимум один раз в течение так называемого шатдауна. Глава государства подписал документ при закрытых дверях в Белом доме, журналисты на это мероприятие приглашены не были.

Примечательно, что решение о восстановлении работы правительства было принято и реализовано за несколько часов: приблизительно в 14:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп объявил о договоренности с Конгрессом, около 17:00 (01:00 мск) документ принял Сенат, а через два часа и Палата представителей. Накануне члены Сената попытались утвердить два варианта законопроекта о полноценном утверждении госбюджета (республиканский, включающий средства на стену, и демократический без этих ассигнований), однако ни тот, ни другой даже не были вынесены на окончательное голосование.

"Шатдаун", или приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств, продолжался в США с 22 декабря. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент США, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

Ранее в пятницу американский лидер в своем Twitter отметил, что подписание временного бюджета не является уступкой Демократической партии, а говорит лишь о его уважительном отношении к государственным служащим, которые на время бюджетного кризиса или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, или работали без оплаты. При этом на неделе Трамп сообщил, что может ввести 15 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по данному вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.