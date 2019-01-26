34 погибли, 300 человек пропали без вести после прорыва дамбы в Бразилии

В штате Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии произошел прорыв дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности на железном руднике. Об этом сообщает бразильская горнодобывающая компания Vale SA.

Грязевые потоки достигли города Брумадинью. В районе прорыва дамбы были обнаружены тела 34 человек, сообщила администрация штата в субботу.

ВВС передает, что 300 человек считаются пропавшими без вести в результате прорыва дамбы.

В штате ведутся поисково-спасательные работы.

Шансы найти живыми пропавших без вести на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии минимальны. Такое мнение высказал в пятницу губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема.

«Мы знаем, что сейчас шансы найти выживших минимальны. С большой долей вероятности мы обнаружим только тела [погибших», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал «Глобу».

По последним данным, число пропавших без вести в результате ЧП составляет около 150 человек. При этом данные о жертвах расходятся. Как сообщила газета «Оже эм диа» со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса, число погибших составляет как минимум 50 человек. В то же время Зема подтвердил информацию лишь о семи жертвах ЧП.

Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, прорвалась в пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента работают около ста спасателей. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи. В районе, который может быть затронут в результата инцидента, проживают около тысячи человек.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что в субботу осмотрит зону ЧП с вертолета. Уже в пятницу на место инцидента направились сразу три члена кабинета министров. Речь идет о министре горнорудной промышленности и энергетики Бенту Коста Лиме Лейте, министре регионального развития Густаву Кануту и министре охраны окружающей среды Рикарду Салесе. Создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур.

Похожий инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. В результате инцидента оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек. В результате ЧП погибли 19 человек.