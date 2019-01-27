В Казахстане запустили сайт для трудоустройства молодежи без профессионального образования

Презентация сайта «Енбекке жол» («Трудовой путь»), который нацелен на трудоустройство молодых казахстанцев без профессионального образования, прошла в городе Караганде при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана. Он рассказывает о господдержке участников программы занятости, необходимых документах и центрах обучения профессиям.

«Магистрантами Академии государственного управления при президенте Казахстана совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» разработан сайт, который будет информировать о ходе госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Цель — до 25 мая 2019 года привлечь до 3% из числа безработной молодежи», — рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Проект «Енбекке жол» работает по трем направлениям: обеспечение участников программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным обучением; развитие массового предпринимательства; развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильности трудовых ресурсов. Участниками проекта могут стать школьники 9-11 классов, лица, не имеющие профессионального образования и не поступившие в учебные заведения, дети из малообеспеченных семей, а также безработные.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству разработать программу «Жас маман» («Молодой специалист») по обучению молодежи ста наиболее востребованным профессиям. За три года проект должен охватить около 200 тысяч молодых граждан страны во всех регионах. В его рамках планируют осуществить подготовку специалистов по ста индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений. Указом Назарбаева 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи.