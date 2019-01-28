Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины, выборы которого назначены на 31 марта 2019 года.

«Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой — мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над «и», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду в президентских выборах 2019 года», — сказал он в своем видеообращении на официальном телеканале YouTube.

Вместо участия в выборах, по словам Вакарчука, он со своей командой будет работать «над победой проевропейских сил».

«Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы — превыше всего», - подчеркнул он.

Согласно последним опросам, Вакарчук на предстоящих выборах президента мог бы набрать порядка 5 процентов голосов.

Согласно последним социологическим опросам, на сегодняшний день президентскую гонку возглавляют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.