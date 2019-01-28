Призерами наград за гендерное равенство правительства ОАЭ стали исключительно мужчины

Награды за содействие установлению гендерного равенства на рабочем месте раздали в воскресенье власти Объединенных Арабских Эмиратов. Победителями во всех категориях стали мужчины.

Награды были присвоены в категориях «Лучший государственный орган, поддерживающий гендерный баланс», «Лучший федеральный орган, поддерживающий гендерный баланс» и «Лучшая инициатива по гендерному балансу».

Награды были вручены министерству финансов, федеральному ведомству по вопросам конкурентоспособности и статистики и министерству людских ресурсов, соответственно, которые были представлены исключительно мужчинами.

Сообщение о призерах в Twitter стало предметом насмешек и критики среди пользователей социальной сети.