Япония заключит мирный договор с Россией на основе декларации 1956 года — премьер

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ убежден, что Москва и Токио разрешат территориальный вопрос и заключат мирный договор, базируясь на положениях Совместной декларации 1956 года. Он заявил об этом в понедельник, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

«Что касается России, — сказал премьер, — то наши народы углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальный вопрос и заключат мирный договор. Мы с президентом [РФ Владимиром] Путиным разделяем решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме, не передавая ее будущим поколениям».

Премьер подчеркнул, что переговоры будут ускорены на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года, которая, в частности, допускает передачу Японии южнокурильского острова Шикотан и ряда прилегающих мелких необитаемых островков с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Такой подход был, в частности, подтвержден в ходе последней встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, которая состоялась 22 января в Кремле.

В программной речи премьер Абэ также подчеркнул, что «союз с США — это основа внешней политики и обеспечения безопасности Японии».

По его словам, альянс Токио и Вашингтона «стал сейчас еще прочнее, чем прежде» и обладает «большой силой сдерживания». В то же время премьер подчеркнул, что Токио будет наращивать свои собственные усилия в сфере обороны в соответствии с изменяющейся обстановкой.

«Новым угрозам нельзя противостоять на основе только лишь прежнего укрепления сухопутных, морских и военно-воздушных сил», — отметил Абэ. Он отметил при этом необходимость усиления безопасности в киберпространстве и космосе.

«Отношения Японии с Китаем, — сказал премьер, — в последнее время полностью вернулись в нормальное русло». Обе страны, считает он, настроены на переход от соперничества к сотрудничеству, не намерены представлять друг другу угрозу, выступают за развитие свободной и справедливой торговли. В речи премьера в связи с этим не было указаний на обеспокоенность военными усилиями Пекина, которые ранее нередко высказывались в ходе таких выступлений.

Касаясь КНДР, Абэ указал на «необходимость разбить скорлупу взаимного недоверия» и прилагать усилия к решению проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, и японцев, похищенных ранее северокорейскими спецслужбами.

«Я лично готов к прямым контактам с председателем [Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном, — сказал премьер. — И я буду действовать решительно, не упуская ни одного шанса». Абэ подчеркнул, что будет стремиться к нормализации отношений с Пхеньяном на основе тесного сотрудничества с США и Южной Кореей.

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Российская сторона неоднократно отмечала, что этот документ не указывает на условия возможной передачи островов и, поэтому, нуждается в уточнениях и конкретизации.